Covid-19. Horários da restauração e comércio recuam em Lisboa e Albufeira

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O horário dos restaurantes e similares e do comércio vai recuar em Lisboa e Albufeira, passando a ter de encerrar às 15h30 aos fins de semana, juntando às regras que já vigoram em Sesimbra, disse esta tarde a ministra da Presidência.