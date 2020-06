Covid-19: Hugo Lloris aproveitou paragem para se "regenerar"

“Esta temporada está a ser estranha para todos os jogadores do mundo. Neste tipo de situação, tentamos ser positivos. No meu caso, aproveitei a oportunidade para me regenerar", revelou, ao site dos ‘spurs’.



O guarda-redes tinha acabado de voltar à competição, após quatro meses de ausência devido a uma lesão, quando a temporada da Premier League foi suspensa em meados de março devido à crise do coronavírus.



“Depois de quinze temporadas no mais alto nível, nunca há tempo para acalmar e respirar um pouco. De uma época para a outra, mal temos tempo para recuperar que temos de começar uma nova”, ilustrou.



O atleta de 33 anos foi pai pela segunda vez em setembro e, com esta paragem prolongada forçada, aproveitou essa benesse, bem como para se fortalecer em termos físicos e emocionais.



"Este período foi muito importante para mim porque me permitiu passar um tempo com minha família e, portanto, descansar a minha mente e o meu corpo", acrescentou o campeão do Mundo.



O Tottenham regressa à competição em 19 de junho, recebendo o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, clube que José Mourinho também já treinou.



Oitavos classificados com 29 jogos disputados, os londrinos precisam melhorar os resultados se pretendem garantir um lugar na Liga dos Campeões, à distância atual de sete pontos, para o quarto lugar.



"Os adeptos devem saber que faremos o possível para terminar no melhor lugar possível”, prometeu o gaulês.



Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha: Portugal voltou à competição quarta-feira e a Liga alemã regressou em 16 de maio.