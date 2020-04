Covid-19: Internacional português Beto ajuda lar em Sevilha

O guarda-redes internacional português Beto, atualmente a jogar no Goztepe, da Liga turca de futebol, doou material sanitário ao lar Club Sénior Nervión de Sevilha, para ajudar no combate à pandemia de covid-19.



“Esta é hora de ajudar também a Espanha. Já estão a caminho batas e máscaras para proteger a cara”, escreveu nas redes sociais o português de 37 anos, que, ao serviço do Sevilha, entre 2013 e 2016, venceu por três vezes a Liga Europa.



Até ao momento, Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, com 124.736 infetados, 11.814 mortos e 34.219 recuperados.



O contributo de Beto foi para uma instituição emblemática do bairro de Nervión, onde o Sevilha tem a sua sede social, a escassos metros do estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.



“Com todos os meus pensamentos”, escreveu o luso no Twitter, ao partilhar uma notícia dando conta do seu gesto.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.



Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.