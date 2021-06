Covid-19. Itália regista 753 novos casos e baixa pressão sobre hospitais

Os números de novas infeções continuam no mínimo, nos níveis de setembro, e são 394 a menos do que as notificadas na quinta-feira, quando foram 1.147 casos.

A situação nos hospitais continua a melhorar e das 60.235 pessoas que atualmente estão contaminadas, 1.899 estão hospitalizadas, 127 a menos que quinta-feira, e 306 estão em unidades de cuidados intensivos, 22 a menos.

Com estes números, a Itália acumula 4.256.451 infeções desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, das quais 127.418 pessoas morreram.

A campanha de vacinação continua a evoluir positivamente e 17,06 milhões de italianos já receberam as doses completas, 31,61% da população, enquanto 48,52 milhões de doses foram administradas, no total.

A variante Delta representa 16,8% da disseminação total do novo coronavírus em Itália, enquanto a variante Alfa continua a ser predominante (74,9%), segundo dados publicados hoje pelo Instituto Superior de Saúde da Itália.

Quanto às medidas de contenção da pandemia, a partir da próxima segunda-feira todas as regiões italianas estarão na "zona branca", a de menor risco, segundo o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, o que permitirá que as máscaras de proteção individual deixem de ser obrigatórias no exterior.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.931.620 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.