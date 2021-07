Covid-19. Itália soma 888 novos casos, quase o dobro de há uma semana

Segundo o ministério, as novas infeções continuam a subir em Itália, onde o peso da variante Delta tem vindo a aumentar, com o total de casos a ascender a 4.272.163 desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, tendo os números das últimas 24 horas atingido quase o dobro dos registados há exatamente uma semana (480).

Com as 13 mortes, o total de vítimas associadas ao novo coronavírus em Itália subiu para 127.788.

O número de casos ativos de infetados com covid-19 é atualmente de 40.426, menos 655 do que no domingo, com a grande maioria isolada em casa praticamente sem sintomas ou mesmo assintomáticas

A pressão sobre os hospitais está longe de ser preocupante, mas, após semanas de queda, hoje houve um aumento: 1.307 pacientes internados, mais 12 do que domingo, enquanto 158 estão internados em unidades de cuidados intensivos (menos três).

A campanha de vacinação está em andamento e 23,8 milhões de pessoas já receberam as duas doses da vacina, o equivalente a 44,06% da população total com mais de 12 anos.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, indicou que o aumento de casos positivos, "embora com números menores do que no passado", era "esperado" e que não exclui a possibilidade de impor novamente restrições.

Atualmente, em Itália, apenas é obrigatório o uso de máscara em espaços fechados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.