Covid-19. José Morais de novo líder na Coreia do Sul

A liga sul-coreana teve início apenas em maio, depois de dois meses de adiamento devido à pandemia da covid-19, e após cinco jogos o Jeonbuk lidera com 12 pontos, resultantes de quatro vitórias e uma derrota.



A equipa de José Morais conseguiu este sábado o seu triunfo mais expressivo desde o começo da Liga, num jogo em que deu expressão ao resultado na segunda parte, com três golos e quando o jogo estava empatado a 1-1.



O Jeonbuk esteve a vencer por 1-0, com golo de Han Kyo-Won, aos 44 minutos, mas, na compensação antes do intervalo, o Seul ainda empatou por Park Chu-Young, aos 45+2.



Na segunda parte, o campeão sul-coreano marcou por Lee Seung-Ki, logo após o recomeço, aos 47 minutos, e Lee Dong-Gook "bisou", aos 55 e 73.



Ainda hoje entra em campo o vice-campeão Ulsan, equipa que vem de dois empates, e está em terceiro lugar, atrás do Jeonbuk e do Gangwon.