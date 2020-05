Covid-19. Kyle Walker pisou o risco e diz-se perseguido

Um mês após ter pedido desculpas por organizar uma festa em sua casa durante o período de confinamento, o jornal britânico The Sun refere que Kyle Walker violou os regulamentos três vezes em apenas 24 horas, visitando membros da família e dando um passeio de bicicleta com um amigo.Kyle Walker, de 29 anos, recorreu à rede social Twitter para afirmar que está a ser constantemente perseguido e que esta situação está a afetar a família, principalmente os filhos pequenos, que se encontra “destroçada”.Walker disse que visitou na quarta-feira a sua cidade natal, Sheffield, e que abraçou a irmã depois de lhe dar um cartão de aniversário e um presente. Depois, disse que viajou para a casa dos pais para ir buscar algumas refeições caseiras.” acrescentou o defesa internacional inglês.





"Citizens" abrem inquérito disciplinar







O Manchester City anunciou a abertura de um inquérito disciplinar após o pedido de desculpas de Walker no mês passado, mas não revelou nenhuma sanção contra o lateral-direito, que ingressou no clube em 2017, proveniente do Tottenham.A situação em torno do festa dada pelo defesa dos "citizens" foi revelada por um jornal sensacionalista, que levou o jogador a pedir “desculpas públicas pelas decisões tomadas que deram lugar a uma história” sobre a sua vida privada.”, lamentou Walker, num comunicado divulgado no mesmo jornal que publicou a história, no qual insistiu na mensagem “fica em casa, mantém-te a salvo”.Kyle Walker assumiu que a sua condição de futebolista profissional implica “a responsabilidade de ser um modelo a seguir”, pelo que pediu desculpas à família, amigos, clube, adeptos e publico em geral “por os dececionar”.