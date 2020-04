Covid-19. Laboratórios de Wuhan continuam alvo de especulações

A origem exata do novo coronavírus, identificado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019, é ainda um mistério. Mas teorias não faltam.





Aquela que tem levado a muitos debates, e até acusações por parte de alguns países à China, é que o Sars-CoV-2 terá tido origem num laboratório de Wuhan. Uma das versões supõe que o vírus estava ser investigado e que, devido a protocolos de segurança insuficientes, terá havido uma fuga. A outra é que foi criado ou modificado em laboratório para ser uma "arma biológica".





Os virologistas e os infecciologistas, no entanto, descartam esta hipóteses alegando que todas as evidências, até agora, indicam que o vírus é novo e tem origem em animais selvagens.





A China tem negado, desde o início, as acusações, principalmente por parte dos Estados Unidos.





Yuan Zhiming, diretor do Instituto de Virologia de Wuhan (WIV na sigla em inglês), rejeitou as teorias de que o vírus tinha escapado das instalações e provocado o surto na cidade, em entrevista à televisão estatal da China.



"Não há absolutamente nenhuma maneira de o vírus ter origem no nosso instituto", disse Yuan.





O virologista negou também a ideia de que o "paciente zero" tinha ligações ao WIV, garantindo que nenhum dos funcionários nem investigadores ou estudantes de investigação estava infetado.





A verdade é que o único laboratório de biossegurança de nível 4 - o mais alto nível de segurança internacional biológica - na China está na cidade de Wuhan, uma coincidência que pode ter sugestionado estes rumores.



EUA desconfia de laboratórios de Wuhan







É sabido que Donald Trump começou por denominar o novo coronavírus como um "vírus chinês". Mas nos EUA foram vários os especialistas e políticos que reforçaram a ideia de o vírus ser uma espécie de arma biológica projetada pela China.





As teorias e as acusações entre os EUA e a China têm, contudo, alimentado os rumores sobre um laboratório de Wuhan, que supostamente estudava coronavírus transmitidos por morcegos, como o que causa a Covid-19.





Dados recentes do Departamento de Estado dos EUA mostram que a embaixada norte-americana na China, ainda antes da pandemia, já tinha alertado para a insuficiente a biossegurança num laboratório em Wuhan.







as autoridades da Embaixada dos EUA visitaram um centro de investigação chinês na cidade de Wuhan várias vezes", tendo advertido "Washington sobre a segurança inadequada no laboratório, que estava a realizar estudos de risco sobre coronavírus em morcegos". De acordo com uma publicação do Washington Post , dois anos antes da atual pandemia, "





Segundo as informações enviadas pela embaixada, funcionários norte-americanos alertaram para "os pontos fracos de segurança e gestão do laboratório da WIV e propuseram mais atenção e ajuda" a Washington. Um dos comunicados adverte para um "trabalho do laboratório sobre coronavírus em morcegos e a sua potencial transmissão humana podia representar um risco de uma nova pandemia semelhante à SARS".







Estes comunicados trocados entre a embaixada e a Casa Branca, de acordo com o jornal, alimentaram o debate nos EUA sobre a possível origem laboratorial do vírus.





Em 2017, antes das visitas da embaixada norte-americana, a chefe do projeto de investigação, Shi Zhengli, tinha publicado estudos relacionados a coronavírus em morcegos, revelando que uma determinada espécie de morcegos apanhados numa caverna na província de Yunnan eram provavelmente da mesma população de morcegos que gerou o coronavírus da SARS em 2003.





"Esta descoberta sugere que os coronavírus do tipo SARS dos morcegos podem ser transmitidos aos seres humanos e causar doenças do tipo SARS. Do ponto de vista da saúde pública, isso torna a vigilância contínua dos coronavírus do tipo SARS em morcegos e o estudo da transmissão animal-humano crítico para a futura previsão e prevenção de surtos de coronavírus emergentes", lia-se num dos comunicados da embaixada.







Na realidade, esta investigação foi projetada para evitar uma possível nova pandemia do tipo SARS, tentando perceber como poderia surgir.





Mas não era apenas o Instituto de Virologia de Wuhan que constava das preocupações da embaixada dos EUA. Segundo a publicação, as suspeitas e preocupações quanto à segurança laboratorial também recaem sob o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de Wuhan, uma instituição de nível 2 de biossegurança - portanto, um nível de segurança inferior ao do WIV.







A Adminstração Trump e muitas autoridades de segurança nacional suspeitam que o laboratório do WIV ou do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Wuhan foram a fonte do novo surto de coronavírus.





A questão que leva a reforçar as teorias é que o Governo chinês rejeita qualquer hipótese de investigar estes dois laboratórios de Wuhan e, possívelmente, pôr fim aos rumores.





Os investigadores do WIV, assim como Shi, têm negado que o laboratório tenha sido a origem para o novo coronavírus, tendo sido até a sua equipa a primeira a divulgar publicamente que o Sars-CoV-2 era um coronavírus derivado de morcegos.







Apesar da crescente especulação, não há evidências de que o vírus tenha efetivamente origem num laboratório em Wuhan. Não se trata de uma questão de apurar culpas e responsabilidades, para os cientistas é crucial entender a origem da Covid-19 para poder evitar uma nova pandemia.