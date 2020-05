Covid-19. Lesão inviabiliza iniciativa do tenista Pedro Sousa

O profissional português, 110.º colocado no "ranking" ATP, lançou o desafio nas redes sociais com o intuito de ajudar no regresso dos alunos à escola de ténis, pertença dos pais, e dos membros do CIF aos "courts", após o encerramento das instalações devido à pandemia da covid-19.”, começa por explicar Pedro Sousa.A iniciativa, segundo acrescenta o número dois nacional, passava por “proporcionar uma experiência nem sempre possível, que é jogar com um jogador com um nível um bocadinho superior ao que estão habituados.””, defende.A adesão ao desafio superou as expectativas de Pedro Sousa que, um dia após publicar a iniciativa nas redes sociais, foi obrigado a encerrar as inscrições, devido ao elevado número de interessados e por temer não ter capacidade de resposta.”, revela, confessando ainda não saber o tempo de paragem.





Objetivo atingido







Apesar de lamentar a mazela, que será avaliada no final da semana com a concretização de exames médicos, Pedro Sousa garante ter conseguido, ainda assim, cumprir parte do objetivo inicial a que se propôs.”, conta.Além de assegurar que os treinos correram bastante bem, o lisboeta, de 31 anos, diz pretender manter o plano inicial de fazer uma doação à Academia dos Champs (AdC), uma instituição que trabalha com crianças e jovens em vulnerabilidade social, através da prática do ténis, que foi “assaltada não há muito tempo”.", conclui.