Covid-19: Liga alemã adia reunião de clubes e decisões no futebol para 23 de abril

“O objetivo do adiamento é dar aos clubes e à DFL mais tempo para a intensa preparação de decisões futuras”, adianta o organismo numa nota publicada na sua página oficial.



Em 16 de março, a Liga alemã começou por suspender os campeonatos até 02 de abril e, já no final de março, dilatou essa suspensão para 30 de abril, devido à crise sanitária existente com a pandemia da covid-19.



A DFL explica ainda que a próxima reunião, agora agendada para 23 de abril, servirá para os 36 clubes das duas divisões decidirem qual o caminho a seguir, tendo em conta as decisões políticas da próxima semana a nível federal e estatal.



Na última semana alguns clubes da Bundesliga recomeçaram os treinos, ainda que de forma condicionada e em pequenos grupos, entre os quais o campeão Bayern Munique, o Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Leipzig ou Borussia Dortmund.



Na Alemanha, como em quase todos os campeonatos europeus, o futebol está parado desde o fim de semana de 07 e 08 de março.



A crise instalada com a propagação do novo coronavírus parou a maior parte da competição desportiva em todo o mundo, da Fórmula 1, ao Futebol, Golfe, Ténis, Basquetebol, levando mesmo ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 por um ano.



