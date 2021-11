Covid-19. Madeira recua e volta a ter risco moderado para viagens na UE no mapa do ECDC

A Madeira foi hoje colocada na categoria de risco moderado para covid-19 no mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que suporta decisões sobre viagens na União Europeia (UE), passando do verde para laranja.