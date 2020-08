Covid-19. Madrid tem que "tomar medidas drásticas" se número de casos continuar a aumentar

Desde sexta-feira,Na comunidade de Madrid os internados cresceram 24 por cento em apenas quatro dias para 1.544 pacientes. Um número que representa 12 por cento da capacidade dos hospitais.

“É verdade que em outros municípios que integram a área metropolitana de Madrid é mais difícil aplicar esse tipo de medida. Mas é claro, que se a incidência de novos casos continuar a aumentar, medidas mais drásticas terão de ser tomadas. Não sei se será um confinamento ou outro tipo de restrição. Estou certo que a comunidade de Madrid tem todas as opções em cima da mesa”, afirmou Fernando Simón, diretor de Emergências em Saúde (o equivalente à DGS em Portugal).







Os dados gerais de Espanha continuam a refletir uma tendência preocupante. Nos últimos 14 dias a taxa de transmissão do vírus (RT) e de 166 casos por cada 100 mil habitantes. França tem um RT de 67 e o Reino Unido de 22. No entanto, em comunidades que estavam em pior situação, como é o caso de Aragão e parte da Catalunha, o crescimento de novos casos de Covid-19 está em queda. Apesar disso, o presidente da Generalitat da Catalunha, Quim Torra, decidiu aumentar as restrições na comunidade.



É o caso de Múrcia, que desde quinta-feira da passada semana triplicou o número de pacientes internados em Unidades de Cuidados Intensivos para 31, já os internamentos aumentaram 131 por cento. O que levou o Governo regional a limitar o número de reuniões sociais a seis pessoas.Também nas Ilhas Baleares o número de internados aumentou em 43 por cento e nas Ilhas Canárias mais 30 por cento em internamentos e mais 69 por cento de admissões em Unidades de Cuidados Intensivos.Já nas comunidades de Castilla-La Mancha e Castela e Leão, com aumentos de mais 45 por cento e 26 por cento de internados, registaram aumentos menores do que na semana anterior.Nas províncias de Cantábria, Astúrias, Galiza, Extremadura, os indicadores mantém-se estáveis.No País Basco, a situação continua complicada com mais 16 por cento de casos positivos na última semana, mais 21 por cento no número de internados desde quinta-feira ( o que representa 404,10 por cento da capacidade da rede de saúde).”, acrescentou Fernando Símon.





Fernando Simón prevê que no próximo outono e inverno surjam no país menos casos de gripe e de constipações, graças à obrigação de utilização de máscara.





"Vamos continuar a usá-la, reduzindo assim o risco", apelou.

Segundo confinamento pode ter consequências terríveis

O aumento de casos de infeção por Covid-19 em Espanha poderá levar o Governo a impor um segundo confinamento, o que já levou a que empresários e psicólogos a afirmar que teria consequências terríveis.“Se as coisas continuarem como estão, provavelmente teremos de voltar a algum tipo de confinamento, pelo menos parcialmente. Embora o aumento recente tenha sido constante, é provável que seja um confinamento menos restritivo do que tivemos em março e abril ”, avança oque cita uma entrevista de José Felix Hoyo Jiménez, da organização Medicos del Mundo.No entanto, a associações que representam os empresários espanhóis recordam que o país “está a recuperar de um confinamento que paralisou a economia e provocou uma das maiores recessões da história recente”.”, acrescenta o CEOE, umas das associações representativas dos empresários espanhóis.o e recordam que continuam a lutar contra os efeitos do primeiro confinamento.O Trefere um, com as crianças a demonstrarem problemas de concentração e irritabilidade., afirmou María Rosario Gomis Ivorra, psicóloga especializada em atendimento de emergência.“Já vimos muitos episódios depressivos, muitos transtornos relacionados à ansiedade”,Para a psicóloga, “”.“Não apenas horrível, seria mais perigoso do que da primeira vez. Os distúrbios seriam mais sérios”, rematou.