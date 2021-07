Covid-19. Mais 11 óbitos e 1.139 novos casos em Moçambique

Do total de vítimas mortais, com idades entre 30 e 81 anos, 10 são de nacionalidade moçambicana e um é estrangeiro. Os óbitos foram declarados nos últimos três dias, referiu o ministério no boletim diário de atualização de dados sobre a doença.

Moçambique sobe assim o número acumulado de mortes para 934 e o de casos para 83.485, 86% dos quais recuperados.

O país regista 279 internados e tem ainda 10.110 casos ativos da doença.

Um total de 622.539 casos suspeitos já foram testados em Moçambique, desde 22 de março de 2020, dos quais 3.983 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.