Covid-19. Mais 2.245 mortos e 67.467 casos em 24 horas no Brasil

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, a taxa de incidência da doença no país aumentou para 217 mortes e 7.776 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece em 2,8% há várias semanas consecutivas.



Em números absolutos, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, é o segundo país com mais mortos em todo o mundo, superado pelos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pelos norte-americanos e pela Índia.



São Paulo, o Estado mais rico e populoso do país, com 46 milhões de habitantes, continua a ser o foco da pandemia em solo brasileiro, totalizando 3.239.657 diagnósticos positivos da doença e 109.850 vítimas mortais.



Até ao momento, quatro das 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram um milhão de infeções pelo novo coronavírus, cada, e 15 concentram mais de 10 mil óbitos cada uma.



Especialistas brasileiros preveem uma terceira vaga da pandemia no país, tendo em conta o aumento de novos casos nos últimos dias e o ritmo lento com que o Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 tem avançado, muito devido à escassez de doses.



Nesse sentido, o Senado brasileiro criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar responsabilidades e investigar alegadas falhas na gestão da pandemia por parte do governo, presidido por Jair Bolsonaro.



Ao longo de quase sete horas, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, depôs na quinta-feira na CPI, na condição de testemunha, e atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade pelos atrasos na aquisição da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, após o chefe de Estado ter feito reiterados ataques a Pequim e ao imunizante.