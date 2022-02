Covid-19. Mais de 220 mil crianças por vacinar em Portugal

. Cinquenta e sete mil menores estão a ser convocados por sms para receberem a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer contra a covid-19.

Uma vez mais, a vacinação durante este fim de semana vai ser exclusivamente dedicada a menores.



Ao todo,. Entretanto, a Direção-Geral da Saúde tem registo de 100 mil menores que ficaram infetados pelo SARS-CoV-2.Foi na passada segunda-feira que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde abriram o autoagendamento da toma da primeira dose da vacina para as crianças dos cinco aos 11 anos, tendo em vista o fim de semana de 5 e 6 de fevereiro.Os pedidos de agendamento da vacinação pode ser feito no