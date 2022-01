Covid-19. Mais de dois milhões de casos diários registados no mundo

Uma média de 2.106.118 casos diários foi registada nos últimos sete dias.

A barreira de um milhão de casos diários foi ultrapassada na semana entre 23 e 29 de dezembro de 2021.

O número de novos casos diários aumentou 270% desde a descoberta, no final de novembro, da variante Ómicron no Botsuana e na África do Sul.

A grande maioria dos novos casos é atualmente detetada na Europa (7.211.290 casos em sete dias, +47% relativamente à semana anterior) e nos Estados Unidos e no Canadá (4.808.098 casos, +76%).

Estas duas regiões representam, respetivamente, 49% e 33% dos casos registados no mundo numa semana.

A covid-19 aumentou bastante em quase todos os continentes: Na Oceania (369.313 casos em sete dias, +224%), na América Latina e nas Caraíbas (1.126.862 casos, +148%), no Médio Oriente (209.021 casos em sete dias, +116%) e na Ásia (714.017 casos, +145%).

Apenas África regista atualmente números equilibrados (304.224 casos em sete dias). Mas os contágios estão lá, como na Europa e na zona Estados Unidos-Canadá, ao nível mais elevado desde o início da pandemia.

A atual vaga de contágios não é, no entanto, acompanhada da subida do número de mortes.

Nestes últimos sete dias, uma média de 6.237 mortes foi registada a cada dia no mundo, a mais baixa desde o final de outubro de 2020.

Recentemente, foram registadas até 8.049 mortes diárias entre 29 de novembro e 05 de dezembro, depois da descoberta da variante Ómicron.

Estes números baseiam-se nos balanços comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país. Uma parte importante de casos menos graves e assintomáticos continua por detetar, apesar da intensificação da despistagem em muitos países desde o início da pandemia, após a descoberta do vírus em finais de 2019.

Por outro lado, as políticas de testagem diferem de país para país.