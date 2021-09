Covid-19. Mais dois mortos e 70 novos casos em Timor-Leste nas últimas 24 horas

As duas mortes foram registadas em Díli e Baucau e metade dos novos casos em Díli (35).

Com estas duas mortes, as vítimas mortais em Timor-Leste desde o início da pandemia ascendem agora a 102.

Em relação às infeções, os novos casos aumentaram para 18.856 as situações registadas em Timor-Leste, que contabiliza 16.759 recuperados, dos quais 173 nas últimas 24 horas.

Em Timor-Leste existem ainda 1.995 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.646.416 mortes em todo o mundo, entre mais de 225,72 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.