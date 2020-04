Covid-19. Mário Centeno dá dois anos para recuperar da crise

Em entrevista no Jornal da Noite da TVI, o ministro das Finanças referiu que,, ano em que, pela primeira vez nos últimos 40 anos, o país fechou as contas públicas com excedente orçamental.













Antes, Mário Centeno tinha referido quedevido à covid-19."As estimativas que existem e apresentaremos brevemente números nesse sentido estão enquadradas em factos que vão desde 6,5% do PIB anual por cada 30 dias úteis em que a economia esteja, como ela está hoje em Portugal", disse, avisando que este impacto dos 30 dias úteis no PIB (Produto Interno Bruto) "não é linear" e vai-se deteriorando à medida que o tempo passa.afirmou não ter ainda números para avançar com essa projeção., referiu.na sequência da quebra de atividade que as medidas de contenção do surto de covid-18 impuseram.Mário Centeno reiterou que o país está mais preparado agora para enfrentar esta situação do que estava em 2011, quando teve de avançar para um resgate financeiro, e acentuou que a situação que teremos em 2020 não será muito diferente da de ouros países europeus.

Tal como o primeiro-ministro referiu em entrevista à agência Lusa, também Mário Centeno afastou o cenário de medidas de austeridade. “O que temos de garantir é que há dinheiro para acudir à fase aguda da crise”, referiu, acentuando que esta é uma crise temporária, que não é estrutural.