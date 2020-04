Covid-19. Médicos surpresos com regresso do Nacional aos treinos

O médico especialista em ortopedia e medicina desportiva disse que o regresso ao trabalho do clube da II Liga portuguesa de futebol não representa qualquer perigo para a saúde pública, mas estranha a decisão numa altura em que vigora o estado de emergência.”, defendeu.O líder da ANMF, instituição que preside desde 2009, estimou que, quando se der o regresso de jogos nas competições profissionais, é quase certo que as bancadas estarão vazias de público.”, ressalvou.





Diálogo permanente com a Liga







João Pedro Mendonça disse à Lusa que a Associação Nacional de Médicos de Futebol tem “conferências quase dia sim, dia não” com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e que há uma previsão para o regresso aos relvados.“A Liga tem tratado vários cenários e o último que está em cima da mesa, que poderá ou não ser posto em prática, é o de recomeçar durante o mês de maio a atividade desportiva em termos de treinos para a primeira das 10 jornadas que faltam ser concretizada no último domingo de maio”, referiu.O dirigente, que frisou que a concretização destes prazos dependerá sempre do que acontecer nos próximos dias e semanas, considera o cenário possível.”, vincou.O médico que preside à ANMF considera que com a pandemia da covid-19 nada mais será como antes, mas acredita que, a partir de 2 de maio, data em que finda o renovado estado de emergência, “”.“Mas não podemos parar, sob pena de um dia morrermos da cura”, completou.João Pedro Mendonça sublinhou ainda a necessidade de o futebol acatar as indicações dadas pelas autoridades competentes.”, declarou.