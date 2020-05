Covid-19. Medidas de desconfinamento levam a fraturas entre regiões

Os números diários de infetados no Reino Unido continuam a aumentar, mas Boris Johnson já anunciou que as restrições vão começar a abrandar. Contudo, as opiniões divergem no país. Tanto a oposição parlamentar, como a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales não concordam com a proposta "pouco clara" do primeiro-ministro britânico para o desconfinamento gradual.

O Reino Unido é, neste momento, o país mais afetado pela Covid-19 na Europa e o segundo a nível mundial depois dos EUA. No entanto, na segunda-feira, já foi divulgado um plano para o alívio faseado do regime de confinamento em vigor desde 23 de março, permitindo mais liberdade para sair de casa e "incentivando ativamente" o regresso ao trabalho, numa primeira fase.

A nova abordagem de Boris Johnson para enfrentar a pandemia resume-se ao lema "fique alerta", como afirmou no passado domingo.



Segundo o primeiro-ministro é importante que quem não puder trabalhar a partir de casa volte ao trabalho, mantendo as medidas de segurança. Os transportes públicos devem ser evitados, sempre que possível, mas a partir de quarta-feira, sair de casa apenas para apanhar sol volta a ser permitido, assim como viajar dentro da Inglaterra.





A partir de quarta-feira, as autoridades vão passar a autorizar um uso mais amplo dos parques públicos.



Numa segunda fase, a partir de junho, prevê-se a reabertura de escolas primárias e algumas lojas de bens não essenciais. Numa terceira etapa, "o mais tardar em julho", o governo pretende reabrir parte da indústria dos serviços, como cafés, restaurantes e cinemas.







Porém, o primeiro-ministro britânico avisou que não hesitará em impor novamente restrições no caso de um aumento significativo de casos de contágio.







A mensagem do governo britânico era, até agora, "fique em casa" e foi substituída por "fique alerta", mas só em Inglaterra, uma vez que os governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm autonomia para decidir sobre esta matéria. Além disso, o plano do governo britânico suscitou dúvidas e críticas do patronato, sindicatos e polícia, tal como dos partidos da oposição.



Partidos da oposição lamentam "confusão" de plano de Johnson





Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista britânico, lamentou na segunda-feira a "confusão considerável" criada pelo primeiro-ministro na comunicação televisiva de domingo, antes de estar finalizado o plano para levantar o regime de confinamento.



"O que o país precisa nesta altura é clareza e confiança e por enquanto ambas escasseiam. No centro do problema está o primeiro-ministro ter feito uma declaração ontem [domingo] à noite, antes de o plano estar escrito ou pelo menos finalizado, e isso causou confusão considerável", afirmou no parlamento o líder do principal partido da oposição.







O líder trabalhista chamou a atenção para a disparidade entre a informação divulgada pelo primeiro-ministro e o conteúdo do documento de 50 páginas - intitulado "Mantendo-se seguro fora de casa" - publicado na segunda-feira, nomeadamente quando podem regressar à atividade os empregados que não podem trabalhar de casa e se a quarentena das pessoas que cheguem do estrangeiro se vai aplicar só ao transporte aéreo ou também ao marítimo.



Starmer levantou ainda dúvidas sobre quais são as diretivas para a segurança no trabalho e nos transportes públicos, e se estas foram acordadas com as empresas e os sindicados.

Reino Desunido perante a pandemia



Já o líder do Partido Nacional Escocês (SNP), Ian Blackford, referiu-se ao plano de desconfinamento como uma "confusão". Há muitas perguntas mas até agora muito poucas respostas", disse.





E a Câmara de Comércio do Reino Unido alertou que as empresas precisam de instruções claras sobre como proteger os funcionários no regresso ao trabalho.







O governo de Boris Johnson apresentou oficialmente o plano para o abrandamento das restrições impostas pela Covid-19, na segunda-feira. Mas a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte anunciaram os seus próprios planos.





Depois de, no domingo, Boris Johnson se ter dirigido à população britânica e apresentado as medidas de desconfinamento, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, garantiu que a Escócia não concorda com o plano: "Pedi ao governo do Reino Unido para não implantar sua campanha publicitária 'Fique Alerta' na Escócia".







A Escócia não vai implementar as medidas de desconfinamento propostas por Johnson, à excepção da permissão para exercício ao ar livre.Sturgeon assume a sua idignação por não ter sido ouvida por Boris Johnson e garante que só soube do plano "Fique alerta" através da imprensa.





Nicola Sturgeon disse à Sky News que é "perfeitamente justificável" que a Escócia tenha medidas de desconfinamento diferentes das impostas em Inglaterra ou noutras regiões do Reino Unido.





"Eu tenho de avaliar o que é certo para a Escócia", disse Sturgeon. "Nesta fase, acho que seria muito arriscado aliviar as restrições, porque o vírus - embora o estejamos a enfrentar - ainda não está suficientemente controlado".



"O progresso que fizemos é frágil e acho que é realmente importante mantermos a precaução". A primeira-ministra escocesa esclareceu que o levantamento de algumas restrições em Inglaterra ainda não pode acontecer na Escócia, mas não é por nenhuma "razão política" que não concorda com o plano de Johnson.







As forças de segurança escocesas também têm criticado o plano do Governo britânico e ameaçam bloquear formalmente as fronteiras para impedir a entrada de quem vem de Inglaterra e tenta entrar na Escócia.







Mas nem na Escócia há consenso. Jackson Carlaw, líder conservador escocês, pediu a Sturgeon que explicasse as evidências em que se está a basear para querer manter uma abordagem diferente.









I‘ve written to Nicola Sturgeon asking her to publish daily what evidence she is using as the basis for her different approach.



We can’t have weeks go by where she asserts a position without the detailed reasons for it being revealed.



The public deserve to know the facts.

👇👇 pic.twitter.com/IxjhBN1KCy — Jackson Carlaw MSP (@Jackson_Carlaw) May 11, 2020

Na verdade os governos da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte decidiram manter a abordagem "fique em casa", e rejeitar, por agora, o "Fique alerta" de Boris Johnson. ""Não podemos passar semanas em que afirma uma posição sem que as razões detalhadas sejam reveladas", escreveu no Twitter.Na verdade os governos da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte decidiram manter a abordagem "fique em casa", e rejeitar, por agora, o "Fique alerta" de Boris Johnson.





O ministro da Saúde do País de Gales, Vaughan Gething, considera que a mensagem inicial era "simples, clara e bem compreendida", ao contrário do "Fique alerta".





Os ministros já tinham pedido que fosse diferenciado e esclarecido quando é que as comunicações do Governo britânico se dirigiam a todo o Reino Unido ou apenas a Inglaterra.



Segundo o primeiro-ministro galês, Mark Drakeford, "poderia ter sido feito mais e seria útil para todos se houvesse uma ênfase maior e um maior grau de clareza na separação entre quando o primeiro-ministro está a falar pelas suas responsabilidades em todo o Reino Unido e quando está a fazer anúncios que se aplicam apenas à Inglaterra".



Drakeford mantém as restrições de viagens, e pede que ninguém viaje para o País de Gales com origem de outras partes do Reino Unido.

"O nosso conselho não mudou no País de Gales", garantiu.



"No país de Gales, é a lei galesa que se aplica", disse o primeiro-ministro.



Quanto à Irlanda do Norte, as medidas de Boris Johnson também não serão, para já, aplicadas. O plano de desconfinameno, divulgado esta terça-feira, alinha-se com o da Escócia e da Irlanda do Norte.





O Governo da Irlanda do Norte anunciou um plano para aliviar as restrições de bloqueio de coronavírus que, por enquanto, vai manter a abordagem inicial: "Fique em casa".



Esta terça-feira foi publicado um guia com cinco fases, que apresenta uma estratégia mais lenta e cautelosa para a Irlanda do Norte do que o plano de Downing Street para a Inglaterra.





"Não seremos orientados por um cronograma e sabemos que alguns vão ficar dececionados com isso, mas o nosso guião não responde a todas as perguntas, apenas fornece às pessoas uma indicação de como as coisas podem mudar nas próximas semanas e meses", escalreceu Arlene Foster, a primeira-ministra e líder do Partido Unionista Democrático (DUP).





O progresso entre cada uma das cinco fases de desconfinamento na Irlanda do Norte depende da diminuição da transmissão do vírus, tendo por base principalmente evidências médicas e científicas e a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde.





Também Michelle O'Neill, vice primeira-ministra e vice-líder do Sinn Féin, pediu paciência à população: "Quando estivermos em posição de sair lenta e cuidadosamente do bloqueio, vamos manter-vos atualizados a cada passo deste caminho".







Os três países pertencentes ao Reino Unido têm estado unidos e de acordo, mas contra o Governo britânico. Na opinião da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte, Downing Street não ouve os seus governos e não os incluiu nas tomadas de decisão, podendo estar, por isso, o Reino Unido a fraturar-se, cada vez mais.

Fratura interna também no Brasil







No longo do continente americano, enquanto alguns governos endurecem as restrições, outros iniciam reaberturas parciais. Os governadores brasileiros e os norte-americanos não chegam a acordo com os seus governos centrais.







Num cenário semelhante ao britânico, a abordagem do Governo brasileiro como resposta à pandemia da Covid-19 tem gerado muita polémica e causado desentendimento até no interior do executivo de Jair Bolsonaro.





Até segunda-feira, o Brasil contabilizava um total de 11.519 mortos e 168.331 casos de infeção pelo novo coronavírus, tendo a pandemia já avançado pelas comunidades indígenas da Amazónia. Mas, apesar de os números não pararem de subir, Bolsonaro tem expressado a sua opinião contra o isolamento social e a imposição do confinamento no país, desde o início da pandemia.





Esta terça-feira o presidente brasileiro decidiu acrescentar os ginásios e as academias desportivas "de todas as modalidades", salões de beleza e barbearias na lista de serviços considerados essenciais para funcionarem no Brasil durante a pandemia.



No decreto publicado em Diário Oficial da União, Jair Bolsonaro indicou que essas atividades podem funcionar durante a pandemia se obedecerem às determinações do Ministério da Saúde. Contudo, o ministro brasileiro da Saúde, Nelson Teich, declarou à imprensa não ter conhecimento da norma decretada pelo chefe de Estado.



"Se for criado um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, se criarem condições e pré-requisitos, você pode trabalhar (...). Agora, tratar isso como essencial, é um passo inicial, que foi decisão do Presidente. Não passou pelo Ministério da Saúde. Não é uma decisão nossa. É atribuição do Presidente", garantiu Teich em conferência de imprensa.

A maioria das decisões de Bolsonaro têm sido criticadas e, algumas até ignoradas, por ministros ou governadores de diferentes Estados brasileiros.





O presidente do Brasil está a perder apoio devido à forma como tem lidado com a pandemia no país, segundo uma sondagem divulgada esta terça-feira pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA.





De acordo com os resultados revelados esta terça-feira, cerca de 43,4 por cento dos inquiridos acreditam que o atual governo do Brasil é "mau" ou "horrível", um valor que estava fixado em 31 por cento em janeiro, antes de a doença ter chegado ao país.





A sondagem também tratou das medidas tomadas para conter a disseminação do novo coronavírus no país e para 51,7 por cento dos entrevistados, a atuação do Governo central no combate à pandemia foi aprovada, enquanto 42,3 por cento desaprovaram.



Já os governadores, que têm determinado medidas de distanciamento social no país - contra as ordens de Bolsonaro - , tiveram a aprovação de 69,2 por cento dos entrevistados e 26,8 por cento de desaprovação.





Embora os mortos já tenham ultrapassado os 11 mil, o presidente continua a desvalorizar o perigo da doença e avança para a reabertura parcial da economia, descrevendo o isolamento social como "inútil", uma vez que "não impediu o avanço da doença no país".





Os governadores dos diferentes Estados do Brasil têm, no entanto, tomado medidas de isolamento social, contra as indicações de Jair Bolsonaro, o que tem motivado duras críticas do presidente e uma fratura entre Estados e Governo.





No Brasil as cidades de Niterói e São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, juntaram-se a outras 18 cidades brasileiras na segunda-feira e impuseram o bloqueio total para impedir a propagação da doença.



Trump acusado de desvalorizar pandemia



Mas nos Estados Unidos, a situação é semelhante. Nem o Congresso norte-americano se entende quanto à resposta face à pandemia.





Os democratas têm criticado Donald Trump por estar a demitir-se de responsabilidades, numa fase crucial do combate à pandemia, quando vários Estados já anunciaram que vão começar a reabrir a sua economia. Acusam mesmo Donald Trump de não estar a fazer o suficiente para evitar uma "catástrofe sanitária e financeira", na expressão da líder da maioria democrata na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi.





Nos EUA, muitas são as áreas do país que querem que as pessoas retomem as suas atividades profissionais. É o caso de três regiões do norte do Estado de Nova Iorque, que a partir de sexta-feira iniciam a primeira fase da reabertura - apesar dos números verificados só na cidade de Nova Iorque, aquela onde se perderam mais vidas no país, serem mais de 26 mil desde o início da pandemia.



Na Flórida, por exemplo, com 40.982 casos e 1.173 mortes, após uma semana de reabertura em fases, alguns locais tiveram que fechar novamente por não se cumprir o distanciamento social.





Relembre-se que os EUA são, atualmente, o país mais afetado pelo novo coronavírus em todo o mundo, que já regista mais de 1,3 milhões de infetados e 81779 mortos devido à pandemia.