Covid-19. Metade das pequenas empresas nos EUA poderão encerrar em menos de um mês

A conclusão é do Instituto JP Morgan Chase.Um estudo conduzido pelo instituto norte-americano analisou , em 2016, as contas de 597 mil pequenas empresas no período entre fevereiro e outubro do ano anterior, baseando-se na “almofada de capital” de cada uma, ou seja, o montante que uma empresa possui de reserva para se manter ativa na eventualidade de deixar de receber dinheiro.Assim, caso estas pequenas empresas deixem de realizar vendas e de receber capital de investidores, por exemplo, apenas poderão permanecer, em média, 27 dias abertas. Depois desse período, a “almofada de capital” passa a não ser suficiente e, nesse cenário, as empresas terão de encerrar a sua atividade.De acordo com os cálculos do Instituto JP Morgan,

Os cálculos tiveram por base a diferença entre as despesas e os rendimentos das pequenas empresas.

Concluiu-se ainda que, entre essas pequenas empresas, os restaurantes são as que possuem a menor “almofada”, sendo apenas suficiente para se manterem abertos durante 16 dias.Nos Estados Unidos, os serviços de restauração estão a ser forçados a reduzir a sua atividade como medida de combate à Covid-19. A população está também a procurar sair menos à rua e manter-se em isolamento domiciliário, recorrendo menos a restaurantes e cafés.Já as pequenas empresas de retalho deverão conseguir manter-se em funcionamento por 19 dias, as de serviços de saúde privados durante 30 dias e as de tecnologia 33 dias.Segundo estas previsões,: 47 dias, em média.

Como está o Governo dos EUA a apoiar estas empresas?

Com medo de contraírem dívidas com empréstimos que mais tarde não conseguirão suportar, muitas pequenas empresas estão a pedir ajuda ao Governo norte-americano.Até agora, uma das principais medidas anunciadas nos Estados Unidos para apoiar estes negócios foi anunciada pela Reserva Federal – sistema de bancos centrais norte-americanos –, queJá a Administração Trump declarou esta terça-feira que será lançado um plano económico de dois biliões de dólares, dos quaisTambém o Congresso norte-americano anunciou, este mês, um programa de empréstimos de sete mil milhões de dólares para as pequenas empresas. No entanto, os proprietários consideram que os empréstimos não são a melhor solução e que apenas adiarão o inevitável.De acordo com este programa,, muito mais baixa do que o habitual. No entanto, as empresas que queiram pedir um empréstimo superior a 25 mil dólares terão de fornecer garantias,

Os Estados Unidos são, neste momento, o terceiro país mais afetado do mundo pela pandemia de Covid-19, com 53 mil pessoas infetadas e mais de 700 mortos.

O encerramento de pequenas empresas poderá ter um impacto desastroso na taxa de desemprego nos Estados Unidos, uma vez que. Um terço trabalha em empresas com menos de 100 trabalhadores.Devido à pandemia do novo coronavírus, países como a Dinamarca, Alemanha ou França ofereceram às empresas apoios como subsídios para que estas pudessem continuar a funcionar e para evitar despedimentos. Ainda esta terça-feira, a Alemanha aprovou um fundo de resgate de até 50 mil milhões de euros para as pequenas empresas.De acordo com o, muitos dos pequenos empresários dos EUA aguardam agora que o Governo norte-americano adopte medidas semelhantes, numa altura em queem meados de março.