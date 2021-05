Covid-19. México com 261 mortos e 3.025 casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 217.168 óbitos e mais de 2,3 milhões de casos (2.347.780).

O total de mortes provocadas pela doença poderá no entanto ser superior, tendo o Governo mexicano admitido em 20 de abril que esse número poderá chegar aos 332.500, num relatório que analisa certidões de óbito.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 15.º mundial em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país, com 126 milhões de habitantes, iniciou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus em 24 de dezembro, tendo já administrado mais de 18 milhões de doses da vacina, com 7,4 milhões de pessoas a terem completado a inoculação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.182.408 mortos no mundo, resultantes de mais de 151,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.976 pessoas dos 836.947 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.