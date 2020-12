Covid-19. México com 718 mortos e mais de 11 mil casos em 24 horas

, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde mexicana.Apenas 6% dos casos são ativos, ou seja, 87.337 pessoas apresentam sintomas nas últimas duas semanas, disse o diretor-geral de Promoção da Saúde mexicano, Ricardo Cortés., advertiu.", responsável pela covid-19, indicou.Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortes e o 13.º com mais infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.Esta semana, a Secretaria de Saúde mexicana tinha indicado que um em cada quatro habitantes, ou 25% da população, já esteve exposto ao novo coronavírus, de acordo com estudo preliminar de anticorpos do organismo de Estatísticas de Saúde e Nutrição do país.

