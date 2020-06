Covid-19. México com mais 947 mortes, segundo maior número diário desde início da pandemia

O diretor-geral de Epidemiologia do México, José Luis Alomía, precisou no entanto que os 947 óbitos registados na quarta-feira correspondem a mortes ocorridas nos últimos 10 dias, o tempo médio em que os casos são comunicados às autoridades.



O maior número de mortes diárias naquele país ocorreu no dia 3 de junho, com 1.092 mortos.



O país registou ainda mais 5.437 novos casos num só dia, com o total a atingir agora os 196.847.



Por causa do elevado número de infeções, as autoridades mexicanas tiveram de adiar a reabertura de teatros e salas de concertos.