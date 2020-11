Covid-19. México regista 219 mortos e 5.887 casos nas últimas 24 horas

Com uma população de cerca de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o décimo com mais infeções.A covid-19 é a quarta causa de morte no país, a seguir a problemas cardíacos, diabetes e tumores malignos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi, na sigla original).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.251.980 mortos em mais de 50 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.