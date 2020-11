Covid-19. México regista 319 mortos e 2.874 infetados em 24 horas

As autoridades estimam para esta semana uma redução de 3% no número de infeções diárias e uma diminuição de 2% nas mortes, em média, em todo o país.Já na sexta-feira, o governo da Cidade do México anunciou o fecho de bares e limitações nos horários nos cinemas, museus e teatros, devido ao aumento dos internamentos na capital.De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o México é o 11.º país com mais casos, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil, França, Rússia, Espanha, Reino Unido, Argentina, Colômbia e Itália. É também o quarto país do mundo com mais mortes, superado apenas pelos Estados Unidos, Brasil e Índia.

Nos oito meses de pandemia, a covid-19 tornou-se na quarta causa de morte no México, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos.