Covid-19. México regista 816 mortos e número recorde de infeções

Com este balanço, o país atingiu um total de 12.545 mortes e de 105.680 contágios confirmados desde o início da pandemia.



Os novos casos relatados, contudo, não resultam apenas de infeções detetadas nas últimas 24 horas, mas distribuídas pelos últimos 15 dias, ressalvaram as autoridades.



Neste momento existem mais de mil mortes que se suspeita terem sido causadas pela Covid-19, mas sobre as quais se aguarda o resultado do laboratório para se determinar a causa do óbito.



As autoridades identificaram ainda 46.659 casos suspeitos sobre os quais também se aguardam resultados laboratoriais para se apurar se foram infetados.



Na quarta-feira, o México tinha registado mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas, o pior balanço diário desde o início da pandemia e mais do dobro de óbitos verificados na véspera (470).



O México é o segundo país com mais óbitos na América Latina, depois do Brasil.