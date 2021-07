Covid-19. Milhares de pessoas no Brasil terão recebido vacinas da AstraZeneca fora do prazo

De acordo com registos oficiais do Ministério da Saúde e que foram compilados pelo jornal brasileiro, até ao dia 19 de junho, imunizantes com o prazo de validade expirado foram aplicados em 1.532 municípios do país.

O levantamento apontou também que outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19 distribuídas em estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram e não há informações se elas foram descartadas ou se continuam a ser aplicadas.

Numa resposta enviada à Folha de S.Paulo, o Ministério da Saúde referiu acomparar "rigorosamente todos os prazos de validade das vacinas covid-19 recebidas e distribuídas" e que "as doses entregues para as centrais estaduais devem ser imediatamente enviadas aos municípios pelas gestões estaduais".

"Cabe aos gestores locais do SUS [Sistema Único de Saúde, que integra Governo central, estados e municípios] o armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses, seguindo à risca as orientações do Ministério", indicou ainda o ministério gerido por Marcelo Queiroga.

Actualmente a AstraZeneca é o imunizante mais usado no país sul-americano, correspondendo a 57% das doses aplicadas no país.

Dados divulgados no `site` do Ministério da Saúde brasileiro apontam que foram aplicadas 102.855.719 doses de vacinas contra a covid-19 no país, considerando as informações da base nacional do Programa Nacional de Imunizações (PNI) ou dos painéis das secretarias de saúde dos estados.

O Brasil é, em termos absolutos, o segundo país do mundo mais afetado pelo coronavírus, atrás dos Estados Unidos, e já acumula 520.095 mil mortes e 18,6 milhões de infectados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.