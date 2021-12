Covid-19. Moçambique com mais casos em dois dias do que nas últimas duas semanas

Na quarta-feira e hoje, o país registou 104 novos casos, enquanto nas duas últimas semanas de novembro somou 91.

O número de mortes desde o início da pandemia mantém-se em 1.941, com o último óbito registado na segunda-feira e, já na altura, após quatro dias consecutivos sem vítimas fatais associadas à covid-19.

A subida de casos acompanha um aumento de testes, algo que tem coincidido com as alturas de maior mobilidade, em épocas festivas ou de férias.

Na segunda-feira, houve 422 casos suspeitos testados, 1.449 na terça, 1.607 na quarta e hoje 1.857, segundo os boletins do Ministério da Saúde.

Ao mesmo tempo, a percentagem de casos detetados (taxa de positividade) entre os testes feitos a nível nacional tem subido de 0,95% na segunda-feira para 3,12% hoje.

O boletim do Ministério da Saúde não adiante nenhuma explicação para a subida dos números registada esta semana, após uma fase de retrocesso da covid-19 em Moçambique, que viveu um pico de casos e mortes em julho, na terceira vaga que atingiu o país.

O país lusófono tem um total acumulado 151.652 casos, 98% dos quais recuperados e nove internados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul.