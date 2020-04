Covid-19: Nelson Oliveira concorda com reformulação do calendário do ciclismo

“Penso que está bem feito. Para tentar salvar uma época, acho que fazem bem. Deduzimos nós que tudo esteja resolvido nessas datas e que corra tudo bem para nós, e não haja perigo para ninguém”, declarou à agência Lusa.



O ciclista português da Movistar referia-se à decisão da União Ciclista Internacional (UCI) de adiar a Volta a França, inicialmente agendada entre 27 de junho e 19 de julho, para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro, deslocando a Volta a Itália e a Volta a Espanha para depois dos Mundiais de Estrada, que vão ser disputados entre 20 e 27 de setembro na Suíça.



“Ainda falta muita coisa para decidir, mas tudo depende de como esta pandemia se irá desenvolver. Esperemos que se resolva o mais rapidamente possível e que comecemos a entrar na normalidade”, afirmou Nelson Oliveira, que tinha previsto o regresso ao Giro nas suas datas iniciais de 09 a 31 de maio.



Hoje, a UCI prolongou ainda a suspensão do calendário velocipédico para todas as provas até 01 de julho e para as provas do WorldTour até 01 de agosto e anunciou que “as mais emblemáticas clássicas (os ‘monumentos), ou seja, a Milão-San Remo, a Volta a Flandres, a Paris-Roubaix, a Liège-Bastogne-Liège e a Lombardia irão todas decorrer esta temporada, em datas ainda a definir”.



O novo calendário do ciclismo até ao final da temporada deve ser revelado até 15 de maio, acrescentou ainda a federação internacional.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 599 das 18.091 pessoas egistadas como infetadas.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.