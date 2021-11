Covid-19. Número de infetados em Portugal voltou a subir

Estávamos em plena curva ascendente de uma nova onda, antes do Natal, mas ainda sem vacinação.



Voltando aos números do dia, nas últimas 24 horas, morreram 8 pessoas vítimas da covid-19.



Há mais 13 internamentos, num total de 424 doentes hospitalizados.



E nos cuidados intensivos, estão 69 pessoas em estado considerado grave, mais 4 que ontem.



A vacinação contra a covid e a gripe decorre com Casa aberta ao fim de semana para os maiores de 80 anos. O Governo quer acelerar o processo porque a pandemia está de novo a agravar-se.



O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, não afasta o cenário do regresso de mais medidas restritivas, se for necessário proteger a população.