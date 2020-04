Covid-19. Número de novos casos desce mas bem longe do valor registado na 5.ª feira

O número de novos casos (521) desceu face ao balanço anterior. Apesar da descida, o este registo continuou bem longe do valor baixo registado na 5.ª feira, com 181 casos.





O número de pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde é hoje o maior de sempre. Depois de cerca de 15 dias a variar entre os 23.000 e os 27.000, com altos e baixos, há agora quase 28.000 pessoas a serem acompanhadas.



De acordo com estes dados da Direção Geral da Saúde, o número de pessoas que souberam o resultado do teste atingiu ontem um valor máximo. Foram mais de 25.000 pessoas , e é uma grande subida face ao valor de ontem, que era pouco superior a 3.400. Ou seja, este valor é sete vezes maior face ao anterior. E é também mais do dobro face ao anterior valor máximo, atingido no dia 8 deste mês.



Mantém-se a grande estabilidade no número de novas vítimas mortais, mas desta vez com um valor mais baixo. Ontem, morreram 27 pessoas, foi o valor mais baixo dos últimos 9 dias.



Em termos etários, 25 das 27 pessoas que morreram tinham mais de 70 anos.







São dados para conhecer com o jornalista João Torgal, que esteve em direto na informação da Antena 1 editada pela jornalista Lurdes Dias.