Covid-19. O que dizem os estudos sobre o uso de hidroxicloroquina?

Inicialmente utilizado como tratamento para a malária, o fármaco tem sido administrado em alguns doentes infetados com Covid-19, apesar de a sua eficácia ainda não estar cientificamente provada.As opiniões sobre os benefícios deste medicamento são contraditórias e geraram discussões.O presidente dos Estados Unidos anunciou que o país arrecadou grandes quantidades deste fármaco, defendendo que existem “sinais muito fortes” de que funciona como tratamento da Covid-19.No entanto, o entusiasmo de Trump relativamente a este medicamento não é partilhado por muitos funcionários da Casa Branca, nomeadamente o conselheiro

Para que o uso de um medicamento seja cientificamente aprovado, existem alguns padrões científicos a seguir que agora poderão estar a ser desrespeitados para responder à urgência na busca de um tratamento para o novo coronavírus. Estas normas científicas exigem que os resultados sejam revistos por especialistas independentes e os ensaios devem ter como base um número significativo de pacientes, bem como um grupo de controlo que determine a fiabilidade do estudo.

. Todos os estudos divulgados até agora sobre este assunto são ainda preliminares. O que dizem estes ensaios?

Estudo in vitro

Um dos primeiros estudos a ser divulgado foi publicado em fevereiro na revista científica Cell Research . Os cientistas testaram a eficácia de cinco antivirais, ou seja, através da análise de células em laboratório e não em humanos., semelhante à hidroxicloroquina que é considerada mais segura. Estes dois fármacos “potencialmente bloquearam a infeção pelo vírus”, revela o estudo.No entanto, este estudo suscita algumas dúvidas, nomeadamente em relação à sua eficácia quando administrado em pacientes, dado que apenas foi testado em laboratório. Tal como sublinha The Guardian , estudosanteriores também obtiveram resultados promissores relativamente ao uso de hidroxicloroquina, nomeadamente no tratamento do SARS-CoV que provocou a epidemia de 2002. Porém, a sua eficácia clínica não foi comprovada em nenhum dos ensaios clínicos realizados.

O controverso estudo francês

No centro dos debates iniciais esteve um estudo francês que avaliou a eliminação da carga viral através da combinação de hidroxicloroquina e azitromicina, um antibiótico comum utilizado no tratamento de várias infeções bacterianas.Ao contrário do estudo mencionado anteriormente, este foi um ensaio clínico, ou seja, envolveu a observação em pacientes infetados e foi submetido a uma revisão por especialistas independentes antes da sua publicação no International Journal of Antimicrobial Agents No entanto, existe algumas observações críticas a apontar, particularmente em relação à forma como os resultados foram descritos.Os cientistas não mencionaram se o paciente melhorou ou piorou após a administração destes fármacos e as suas conclusões basearam-se apenas no cálculo do tempo que o paciente levou a eliminar o vírus.

O estudo chinês

No início de abril, um outro estudo, desta vez desenvolvido na China, também se debruçou sobre o poder da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Ao contrário do estudo francês, a escolha dos 62 pacientes foi aleatória e existiu uma comparação entre a evolução do grupo que não foi administrado com qualquer fármaco e o que recebeu o potencial tratamento. ensaio clínico concluiu que “, dado que os pacientes administrados com o antimalárico apresentaram um período mais curto de sintomas como febre e tosse.As críticas apontadas a este estudo focam-se, principalmente, na amostra, argumentando quePara além disso, o próprio estudo afirma que a eficácia do antimalárico como tratamento para a Covid-19 foi “parcialmente confirmado” e sublinha que são ainda necessárias investigações em grande escala para esclarecer este ponto.

Análise retrospetiva

Um estudo desenvolvido por cientistas franceses em meados de abril selecionou uma amostra de pacientes que recebeu o medicamento e outra de doentes que não foram administrados com qualquer fármaco, comparando os seus comportamentos.

Enquanto se aguarda resultados de testes em grande escala, alguns cientistas avançam com análises retrospetivas em pacientes que pretendem simular ensaios clínicos.





No entanto, tal como ressalva o jornal britânico, para além de estas análises retrospetivas não substituírem os ensaios clínicos aleatórios, o estudo não foi ainda revisto por especialistas independentes.

Arritmias cardíacas como efeitos secundários

Entre as críticas sobre o uso de hidroxicloroquina estão os seus efeitos secundários, nomeadamenteEm abril, um grupo de investigadores no Brasil revelou que foram obrigados a interromper um ensaio clínico sobre o uso de cloroquina em grandes doses depois de observarem elevadas taxas de arritmias e um número significativo de mortes.O artigo foi publicado no Jama Network Open e sublinha que “O estudo, no entanto, foi projetado para comparar a eficácia de duas doses diferentes de cloroquina e não incluiu um grupo de pacientes que recebeu apenas um placebo. Os investigadores deste estudo concluíram que a administração de uma dose mais alta não é recomendada, mas ainda está a ser testada a eficácia de uma dose mais baixa.