Covid-19. "O turismo de massas pode chegar ao fim"

Questionado pelo jornal espanholsobre se a pandemia do novo coronavírus poderá acabar com o turismo de massas, o secretário-geral da OMT respondeu que “sim, em algum momento será o fim”. Poloikashvili acrescentou que a certeza que existe no momento é que,O responsável pelo turismo mundial considera que, lembrando que a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) indicou que a recuperação total não irá ocorrer antes de 2023. “Mas tudo é muito incerto”, ressalvou Poloikashvili.Apesar disso, o responsável pela OMT mantém-se otimista e considera que a “normalidade está ao virar da esquina”, apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter defendido recentemente que não haverá um regresso à normalidade que conhecíamos num futuro próximo.Para Poloikashvili, a crise sanitária poderá ser, no entanto, uma oportunidade para repensar o modelo do turismo. “O turismo é uma fonte de riqueza muito importante, mas causa problemas de coexistência quando é excessivo”, explica o responsável pela OMT., acrescentou.Na opinião de Poloikashvili, a pandemia irá provocar ainda alterações na sustentabilidade do turismo e acredita que “”. “”, explicou o secretário-geral, considerando que “as empresas terão de se adaptar e assumir que de cada crise se pode retirar uma oportunidade”.Neste momento, Poloikashvili coloca a prioridade na recuperação da confiança e segurança do turista. “Somos a favor de ideias como o passaporte de saúde ou a ponte aérea entre países”, disse o responsável, revelando que a OMT está a elaborar um roteiro “com a inovação e cooperação internacional como pilares essenciais da estratégia de todos os países”.“Também criámos o Comité Global de Crise do Turismo para reunir o sistema da ONU e os líderes do setor público e privado e, assim, coordenar uma resposta firme”, asseverou Poloikashvili.Relativamente à segurança em viajar, o secretário-geral da OMT responde que“China e Rússia também permanecem fechados”, acrescentou Poloikashvili.