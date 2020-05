Covid-19. OMS alerta para o risco de novo confinamento

Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou também que não se vai regressar à normalidade mesmo depois da pandemia eventualmente abrandar.Acabar com as desigualdades é o mais inteligente a fazer, disse Tedros Adhanom, apelando aos países que invistam na saúde e que travem as desigualdades no tratamento da população.A Organização Mundial da Saúde mostrou-se convicta de que o mundo só conseguirá acabar com a pandemia através de união e solidariedade de todos os povos.