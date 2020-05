Covid-19. Onde se pode regressar a partir de hoje?

É a segunda fase de levantamento das restrições impostas pelo combate ao SARS-CoV2. De há 15 dias para cá já podíamos ir ao pequeno comércio com porta aberta para a rua até 200m2, cabeleireiro, barbeiro, biblioteca, livrarias, comprar um carro num stand ou ir até a serviços públicos como finanças e conservatórias.Esta segunda-feira, há um aumento exponencial dos serviços que voltam a abrir. Com regras novas, restrições, limitação de lotação, é certo, mas que rebarem ao fim de quase dois meses.Há, no entanto, quem tenha de se manter em confinamento obrigatório: os doentes com covid-19 e quem está sob vigilância ativa das autoridades de saúde.Para os outros, as restrições são oao deslocar-se aos locais que reabrem.

- Abrem as lojas com porta aberta para a rua até 400 m2 ou partes de lojas até 400 m2. A abertura de lojas maiores só acontece com autorização da autarquia. Os centros comerciais ainda não abrem nesta fase.





Restaurantes, pastelarias, cafés. A lotação será de apenas metade, para permitir que seja

As esplanadas reabrem, a acompanhar a melhoria do estado do tempo.





- Feiras e mercados podem reabrir, mas é preciso haver um plano de contingência.





- Parques de campismo e caravanismo e áreas de serviço de autocaravanas podem reabrir, com lotação de dois terços da capacidade. O Turismo de Portugal aplica também a estes espaços o selo “Clean &Safe”.







Museus, monumentos e palácios recebem de novo visitantes.







Uma pessoa por utente , uma vez por semana, num máximo de 90 minutos, com marcação prévia.Estão também autorizadas as visitas em unidades de cuidados continuados integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, desde que sejam observadas as regras definidas pela DGS.com novas regras e restrições . No entanto, durante 15 dias, o Estado mantém ainda o apoio financeiro aos pais que optem por não levar já as crianças ou que o vão fazendo progressivamente, apenas por algumas horas inicialmente.

Os alunos do 11º e 12º anos ou 2.º e 3.º anos de outras ofertas formativas, voltam às aulas presenciais, entre as 10h00 e as 17h00.





Os alunos com mais de 10 anos são obrigados a usar máscara. A reabertura vai acontecer vigiada por mais de 750 polícias e militares da GNR que vão fiscalizar o uso obrigatório de máscaras e impedir ajuntamentos junto às escolas.

O trabalho dos pais passa a ter anos casos em que não seja possível o teletrabalho. De recordar que o governo considerou ainda obrigatório o teletrabalho durante todo o mês de maio.Apesar de continuarem encerradas, as Lojas do Cidadão aceitam marcações para atendimento presencial a realizar a partir de 1 de junho.Pode ainda ser retomado o ensino da náutica de recreio e a realização de vistorias e certificação de navios e embarcações.As escolas de condução e os centros de formação podem reabrir. A partir de 25 de maio podem voltar a realizar-se exames práticos da condução e certificação de profissionais, mas será obrigatória, entre outras regras, a utilização de máscara por todos os ocupantes do veículo (o candidato a condutor, o examinador e o instrutor na retaguarda) e a higienização do habitáculo e de todos os comandos do veículo antes e após cada sessão ou prova de exame.Os centros de inspeção podem reabrir.Nos transportes públicos, essenciais a um retomar da atividade económica, mantêm-se as regras já definidas de autocarros com cabine para o condutor e dispensadores de gel desinfetante, lotação máxima de 2/3 e uso obrigatório de máscara para todos os passageiros com mais de 10 anos. Serão aplicadas coimas por falta de uso de máscaras.