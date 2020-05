Covid-19. ONG compensam as falhas do governo indiano

A 24 de março, o Governo indiano decretou quarentena obrigatória para todos os 1,3 mil milhões de habitantes, mas o cenário era de completa desordem. Com os transportes suspensos,Fugiam não por medo ao vírus, mas por receio à fome.O bloqueio foi decretado sem existir um plano claro para as consequências que daí resultariam. O país não estava preparado para esta crise. Perante este quadro, as organizações não-governamentais (ONG) tomaram a iniciativa e deram início a uma distribuição de alimentos pelos mais carenciados.

O Governo da Índia já decretou o prolongamento do confinamento até 18 de maio e milhares de famílias continuam a regressar às suas aldeias. O país regista mais de 46 mil infetados, dos quais 1.571 morreram.

Também distribuíram máscaras, desinfetantes e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Para além disso, disponibilizaram centros de abrigo para os mais necessitados se refugiarem.Um artigo do Indian Today publicado no início de abril indica que estas organizações alimentaram mais famílias durante este período de confinamento do que o próprio Governo. De acordo com o jornal, em Querala Telangana, enquanto em Estados como Gujarate, Andhra Pradesh e Mizoram, as ONG forneceram 92,8, 91,7, e 88,5 por cento de todas as refeições, respetivamente”.Dias após a imposição do confinamento, o Ministério das Finanças da Índia anunciou um pacote de ajuda de 1,7 milhões de rupias que incluía distribuição de alimentos e transferências de quantias para mulheres, agricultores e alguns trabalhadores. No entanto, uma análise do jornal IndiaSpend concluiu que muitos destes benefícios “não contribuem para um aumento real no financiamento, enquanto outros são uma reiteração dos orçamentos já existentes”.Num comunicado, o Governo indiano reconheceu que estas organizações estão a desempenhar um papel importante e esforçou-se, por isso, para cooperar com as ONG a fim de ajudar o país a superar a epidemia. Nos últimos cinco anos, as relações entre estas duas entidades têm estado comprometidas depois de o executivo indiano ter cancelado as licenças de mais de 20 mil ONG para receber fundos do estrangeiro.Num artigo de The Gurdian , Bharati Ramachandran, administradora de uma agência de comunicações na Índia, defende que “particularmente para os indianos mais pobres e vulneráveis nos próximos meses muito difíceis”.