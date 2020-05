Covid-19. Pandemia agravou fraturas e tensões que ameaçam União Europeia

Grant dirige o Centro para a Reforma da Europa, um think-tank independente "dedicado a promover uma agenda de reformas internas da União Europeia".







Na sua recente análise agrupou seis tendências negativas para o projeto europeu, do regresso das fronteiras às tensões norte-sul e leste-oeste. Todas pré-existentes à pandemia mas agravadas nas últimas semanas, devido às consequências do confinamento.



Seis ameaças







Um protecionismo "já evidente nas políticas do Presidente norte-americano Donald Trump e do Brexit britânico", que defende maior auto-suficiência e autonomia europeia ou nacional e o regresso à origem de cadeias de produção e de distribuição, antes deslocalizadas para outras zonas do mundo.







"A pandemia veio dar argumentos aos que a defendem", ao expor a fragilidade económica da globalização implementada até agora, revelada na dependência europeia de potências terceiras como a China, quanto a "medicamentos, equipamento médico ou componentes para a indústria automóvel. A par de uma maior desconfiança das empresas chinesas", está criado o cenário perfeito para uma inversão da estratégia global, "sobretudo quando a atratividade dos salários baixos chineses começa a esfumar-se", alerta Grant.

A defesa dos próprios mercados face a terceiros irá impulsionar guerras comerciais e políticas entre os grandes blocos económicos, como sucede já entre os Estados Unidos e a China. Pode a União Europeia aguentar-se como um bloco nestes conflitos globais, ou irá soçobrar e dividir-se entre lealdades e interesses diversos?

Uma pergunta que leva à segunda tendência observada por Grant, a política nações primeiro.





Em tempos difíceis, como se viu "há uma década nas crises financeira e da zona euro, os europeus preferem confiar mais nos seus governantes do que nas instituições europeias".







Durante esta pandemia, "a Comissão Europeia tem tido enormes dificuldades em manter a união dos 27 e em coordenar as diferentes respostas à Covid-19", refere o analista, e isso não se deve apenas ao facto de que, "a nível de Saúde, de política fiscal e de fronteiras, o poder se mantém nas mãos dos Estados".







A perda de soberania para Bruxelas é algo que cria resistências, culturais, filosóficas e políticas, e os europeus dos países de economias mais fracas não sentem que os seus interesses estejam a ser defendidos da forte influência das grandes economias, como a alemã ou a francesa.

As críticas à falta de solidariedade europeia para com a Itália, no início da pandemia, quando esta se viu praticamente sozinha no combate à doença, agravaram esta perceção. Se a União Europeia não é capaz de responder em defesa de qualquer um dos seus, em tempos difíceis, serve para quê, será certamente uma pergunta a colocar no futuro. Fronteiras mais apertadas é a terceira tendência assinalada pelo analista.







A criação do espaço Schengen trouxe aos europeus a livre circulação entre Estados, mas pode estar em perigo, refere Charles Grant. Atualmente, a convenção abrange 26 países e mais de 400 milhões de cidadãos . É uma das maiores vantagens do espaço europeu e uma das chaves para o sucesso da integração.





"Ameaças como a imigração ilegal massiva, ocorrida desde 2015, obrigaram ao reforço das suas fronteiras externas. Alguns Governos, como a Hungria, reintroduziram mesmo os controlos fronteiriços" para travar os imigrantes.







"A pandemia agravou os receios e, em março, os países Schengen fecharam as fronteiras a toda a circulação não essencial", como a de abastecimentos, lembrou Grant. O fim da pandemia irá decretar o fim destas restrições, mas a entrada de viajantes de outras partes do globo não deverá ser facilitada tão cedo. Resistências à livre circulação só poderão ser colmatadas com garantias de segurança transnacional, sanitária e não só, mais facilmente dadas por organismos centralizados ou ao abrigo da cooperação entre Estados. A continuação e o reforço de Schengen são essenciais à União Europeia.



Grant chamou recuo do verde à quarta tendência que observou.





O analista acredita que a pandemia irá dar mais alento à oposição a políticas de defesa do meio ambiente e de combate à crise climática, que já antes escoravam as ambições políticas de muitos movimentos políticos, "como os Democratas Suecos, a AfD na Alemanha, Nigel Farage no Reino Unido e os 'coletes amarelos' em França".







O argumento de Grant é o da defesa de postos de trabalho, numa altura em que milhões perderam os seus rendimentos devido à pandemia. "Medidas destinadas a proteger o clima e o corte das emissões de gases com efeito de estufa irão esbarrar com resistência reforçada, incluindo por parte das indústrias", argumenta. O confinamento fez baixar os níveis de poluição, sobretudo atmosférica, em todo o planeta. Alternativas como o teletrabalho, que permite descongestionar estradas e poupar no combustível, poderão tornar-se um trunfo dos ambientalistas. Este promete ser um dos temas mais importantes da agenda política, logo a seguir à retoma económica e a ela intimamente ligado.



A quinta tendência é a tensão leste-oeste.





Grant reconhece que esta é uma linha de fratura marcante na União Europeia.







"Durante vários anos uma divisão deixou a Hungria, a Polónia e outros Estados da Europa Central em discordância com o resto da União Europeia". Como exemplos, o analista refere a resistência ou recusa em receber imigrantes ilegais, por parte dos países do leste europeu, travões às metas de redução de carbono em economias mais dependentes do carvão, e "o Estado de direito, com a Polónia e a Hungria a não fazer caso das regras de independência judiciária e do pluralismo mediático".







A pandemia de "Covid-19 veio aprofundar a clivagem. Os países da Europa Central receiam perder o financiamento do orçamento europeu em favor dos países do sul mais afetados pelo vírus". Grant refere ainda receios de que o líder húngaro, Viktor Orbán, possa aproveitar a pandemia para impor uma ditadura 'de facto'. Como impedir que o leste europeu reforce as resistências à influência centralizadora de Bruxelas, num cenário relacionado com a segunda tendência, será um dos desafios dos próximos anos para a União Europeia.



A sexta tendência é a tensão norte-sul.





Há 10 anos a crise da Zona Euro expôs uma fissura entre o norte e o sul da Europa, lembra Grant.







"A Alemanha, a Holanda e os seus aliados nortenhos mostraram relutância em ajudar de forma substancial os países do sul em dificuldades". Agora, a pandemia repercutiu-se de forma assimétrica na União Europeia, com a Itália e a Espanha a registarem um maior número de óbitos do que qualquer outro.







Os países do sul têm igualmente dívidas soberanas mais elevadas e dependem de indústrias extremamente afetadas, como o turismo. "Querem solidariedade do norte, idealmente sob a forma de alguma espécie de "eurobond": a União Europeia como um todo iria pedir dinheiro emprestado e conceder subsídios aos países mais afetados", explica o analista.







"Os líderes europeus concordaram em estabelecer um fundo de recuperação em apoio aos países mais afetados", mas estas ajudas deverão ser dadas sob a forma de "empréstimos em vez de subsídios", uma vez que os países do norte se opõem à transferência de grandes somas para o sul, apesar destes "já terem níveis de dívida excessivos". O que no norte é percebido como relutância em transferir dinheiro para economias "gastadoras", no sul é visto como mesquinhez. Algo que, lembra Grant, faz as "delícias de populistas como o italiano Matteo Salvini, especialista em apontar qualquer alegada falha por parte da União Europeia". "Uma sondagem recente "revelou que 49 por cento dos italianos querem abandonar a União Europeia", refere.



Os receios expressos por Grant ecoam. O ex-primeiro ministro italiano afirmou que uma recuperação económica desigual irá ser uma "ameaça existencial" ao bloco europeu.

Ameaça existencial

Numa entrevista dias após a Comissão reconhecer que a Europa "entrou na recessão económica mais profunda da sua história",A sua preocupação é com países que não têm os mesmos recursos para recuperar do choque da pandemia.Os mais afetados - a Grécia, a Itália, a Espanha e a Croácia - enfrentam quebras de nove por cento no seu PIB este ano, enquanto a Alemanha espera uma contração de 6,5 por cento e a Áustria de 5,5 por cento, e a economia da União Europeia antevê uma quebra de 7,5 por cento."O que é evidente é. Isto é algo que eu poderia mesmo definir como uma ameaça existencial à construção da União", referiu Gentiloni.