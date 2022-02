Covid-19. Parlamento canadiano aprova extensão de poderes de emergência

A extensão da lei de medidas de emergência, invocada a 14 de fevereiro pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, foi aprovada, na segunda-feira à noite, por 185 votos a favor e 151 contra, na Câmara dos Comuns.



Trudeau tem sido fortemente criticado pela oposição por invocar uma lei raramente utilizada em tempo de paz.



O primeiro-ministro canadiano disse anteriormente que os poderes de emergência ainda eram necessários, apesar da polícia ter conseguido recuperar a quase totalidade do controlo da cidade de Otava.



A capital esteve paralisada durante 24 dias por camionistas que se opunham à política de saúde do governo do país, relacionada com o combate à covid-19.



Otava era o último reduto do movimento contra as restrições impostas devido à pandemia, autodenominado "Freedom Convoy" (comboio da liberdade, em tradução livre), após três semanas de manifestações e bloqueios que encerraram as fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos, causando danos económicos a ambos os países.



O ministro da Segurança Pública e Prevenção de Emergências canadiano, Bill Blair, disse que houve uma nova tentativa de bloquear uma passagem de fronteira na Colúmbia Britânica no fim de semana.