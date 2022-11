Covid-19. Parques e museus fechados perante aumento de casos em Pequim

As infeções detetadas na cidade de Guangzhou, no sul, e no município de Chongqing, no sudoeste, correspondem a cerca de metade do total.





Na capital, Pequim,Registaram-se duas novas mortes atribuídas à covid-19, em comparação com três no fim de semana, que foram as primeiras na China desde maio. A cidade assinalou 1.438 novos casos locais na segunda-feira, revelando um aumento face os 962 de domingo.





Pequim voltou a endurecer as regras para quem chega à cidade, exigindo três dias de testes ao SARS-CoV-2. Só depois de os resultados testarem negativos é que as pessoas podem ser autorizadas a deixar as acomodações.





Entretanto,

Ajustes das medidas repressivas

A pandemia provocou uma grande desaceleração na economia chinesa e a aplicação continuada de medidas repressivas não ajudam à recuperação.







Em curso está o compromisso de aplicar a rígida política de saúde, de forma mais direcionada, e evitar confinamentos prolongados para “não estrangular a economia e frustrar os cidadãos”.





Analistas de Mercados Globais da Nomura, citados pelo jornal britânico The Guardian, mostram-se convencidos de que “a reabertura pode ocorrer de um momento para o outro, mas os formuladores de políticas podem recuar depois de observar um rápido aumento de casos e interrupções sociais. Como tal, as autoridades locais podem ficar ainda mais relutantes em serem as primeiras a se movimentar enquando sondam as verdadeiras intenções de Pequim”.





E acrescentam que “o quadro real pode não ser tão otimista quanto parece”, até porque se espera “apenas que a reabertura seja retomada depois de março do ano que vem, quando a remodelação da liderança da China for concluída”.





A China mantém algumas das restrições mais rígidas do mundo para lidar com a covid-19.