Covid-19. Partidos terminam reunião com epidemiologistas preocupados com Lisboa e Vale do Tejo

, começou por dizer José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista.O PS frisou que, na generalidade do país, se nota uma redução do número de pessoas internadas, incluindo em cuidados intensivos, assim como de óbitos. Há, porém, a obrigação de um “acompanhamento mais detalhado” por parte das autoridades de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo, considerou o representante.O PS considera importante esclarecer se o aumento do contágio em Lisboa e Vale do Tejo resulta exclusivamente da realização do número de testes ou se existem outras razões que o expliquem.O partido aproveitou para relembrar que, sendo Portugal um dos países europeus que continua com maiores regras para a contenção do surto,, algo que se tem verificado mas que é para manter, pois apenas o “esforço de todos” permitirá ao país fazer face a este problema.

PSD quer mais controlo nos aeroportos

Já do lado do PSD, o deputado Ricardo Baptista Leite considerou quee está a condicionar que Portugal, ao contrário dos demais países da União Europeia, em vez de estar a ver uma diminuição do número de casos face ao planalto, está a ver uma inversão da curva”.“Nós poderíamos considerar, antes desta reunião, que este aumento do número de casos em Lisboa seria alvo de um aumento do número de testes. Mas aquilo que se verificou também é que há um aumento do número de internamentos na região de Lisboa e Vale do Tejo”, assim como uma inversão no número de óbitos, elucidou o deputado.“Perante isto, fica muito claro que, se nós queremos intervir com eficácia para controlar esta pandemia em Portugal, vamos ter de ter ações muito mais dirigidas e muito mais concretas”. Uma das medidas propostas pelo PSD é a intervenção mais célere e mais coerente a nível dos aeroportos, numa altura em que “ainda hoje” vão entrar no país sem “qualquer controlo” aviões vindos de outros países, disse o partido., sugeriu Ricardo Baptista Leite. Além dessa, foram propostas medidas como a maior coerência na identificação e isolamento de casos.“Não se compreende o conjunto de regras relativas a ajuntamentos”, havendo discrepância entre o número de pessoas admitidas em eventos culturais e em estádios de futebol, considerou o PSD, apesar de frisar que o partido não deixará de apoiar todas as medidas que o Governo decidir tomar para controlar a pandemia.

Casos em Lisboa podem ser fruto das condições “socioeconómicas”, diz BE





Referindo-se à situação em Lisboa e Vale do Tejo, região atualmente mais afetada pela Covid-19, o Bloco de Esquerda considerou que “tanto na região Norte como na região de Lisboa e Vale do Tejo, os comportamentos da população no seu geral foram semelhantes” face ao desconfinamento.Em Lisboa há até “uma perceção acrescida do risco de contágio”, pelo que o aumento do número de casos não deverá ser resultado do comportamento da população, defendeu o deputado Moisés Ferreira.O partido considera, assim, que para melhor controlar a situação nessa região; e no caso dos transportes públicos, onde acresce o risco de contágio.“Não se pode descartar o facto de a precariedade ser um contexto de risco. Trabalhadores que têm uma rotação muito elevada (…) estão efetivamente em maior risco, seja pela sua condição salarial, seja pela sua condição socioeconómica, mas também pela volatilidade da mão-de-obra”, declarou o representante do BE.

PCP apela a reforço do SNS

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, apelou a um reforço da intervenção das unidades de saúde pública no controlo dos focos da Covid-19 no país, em colaboração com as autarquias, particularmente na área laboral.À saída da reunião no Infarmed, Jerónimo de Sousa destacou a "importância que tem neste momento o reforço da intervenção do Serviço Nacional de Saúde e da saúde pública" no combate à pandemia, nomeadamente nos surtos identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo."Consideramos quepor parte da população de que a situação está controlada", considerou o secretário-geral comunista.Jerónimo insistiu ainda na responsabilidade das empresas, "sejam elas de trabalho temporário ou não", em colocar medidas de higiene e segurança nos locais de trabalho, algo que classificou como "fundamental".Questionado sobre o comício ao ar livre realizado pelo PCP este fim de semana, em Lisboa, Jerónimo de Sousa considerou que este foi "um exemplo em como não há contradição entre o exercício das liberdades, respeitando as normas sanitárias", sublinhando que "isso foi claro".Quanto ao controlo na chegada de passageiros ao país, o líder expressou alguma preocupação com a matéria, considerando que são necessárias "medidas mínimas" para quem entra no país, para que todos possam "desfrutar" do território português.

CDS defende controlo no aeroporto

O CDS-PP manifestou preocupação com a possibilidade um descontrolo dos casos de Covid-19 na região de Lisboa, porque esperava que “estivessem melhor”, e defendeu um controlo mais apertado das chegadas nos aeroportos.“Os números agravaram-se nos últimos 15 dias e a razão pela qual se agravaram continua, para nós, a ser desconhecida”, assinalou o vice-presidente do CDS, António Carlos Monteiro, indicando que o partido esperava “sair desta reunião com mais certezas” do que aquelas com que entrou, mas “infelizmente tal não foi possível”.Comentando as manifestações antirracismo que se efetuaram em vários pontos do país e onde as distâncias de segurança não foram cumpridas, o centrista disseQuestionado sobre um maior controlo dos cidadãos que chegam a Portugal através do aeroporto, o dirigente considerou “importante que esse controlo exista” e assinalou que, “aliás, esse controlo está neste momento a existir por parte de outros países até em relação a voos vindos de Portugal”.“É evidente que, se nós estamos numa situação em que corremos o risco de se descontrolar a situação em Lisboa, é importante que, em termos de comportamentos e em termos de medias preventivas, sejam tomadas ao nível dos aeroportos, acautelando desde logo a entrada de contágio por essa via”, defendeu.

PAN diz que Governo “não pode esquecer as suas responsabilidades”

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) considerou que o Governo "não pode esquecer as suas responsabilidades" no controlo da pandemia da Covid-19, insistindo na contratação de médicos especialistas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).", sustentou Bebiana Cunha, deputada do PAN.O partido voltou a insistir na "importância do reforço de especialistas em saúde pública", proposta traduzida num projeto que já deu entrada no parlamento e que visa colmatar a falta destes profissionais no SNS."Entendemos que é uma medida fundamental na fase em que nos encontramos, precisamos de uma rede de vigilância epidemiológica eficaz, e a prova disso mesmo são precisamente os surtos que temos verificado, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo", argumentou a deputada.Quanto à abertura do país ao turismo, o partido reconhece a "dependência" do país neste setor, entendendo que esta abertura deve ser feita "com o máximo de segurança e responsabilidade possível".Nesse sentido, dará entrada esta segunda-feira uma recomendação ao Governo que visa que este siga "as melhores normas e práticas internacionais", como por exemplo, "que as pessoas possam chegar já com um teste feito nas últimas 72 horas".

PEV considera que desconfinamento está a ser adequado

A deputada do PEV Mariana Silva considerou que o desconfinamento está a ser feito de forma adequada e remeteu para o Governo a definição das medidas necessárias para controlar as entradas nos aeroportos., disse Mariana Silva. Para a deputada, pelo menos "o mínimo será importante para que se possa controlar as entradas".Mariana Silva disse que o PEV “continua a acreditar que o desconfinamento está a ser feito de forma adequada” e que é necessário continuar com precauções, chamando a atenção para a situação da prestação de cuidados de saúde primários junto da população idosa.“Era necessário perceber se os idosos estão a ter acesso aos cuidados primários”, advertiu, frisando que em muitos pontos do país o atendimento nos centros de saúde foi cancelado.

Chega considera uma "vergonha nacional" manifestações do fim de semana

O deputado do Chega considerou uma “vergonha nacional” a imagem das “manifestações associadas à esquerda” do fim de semana e criticou a “dualidade de critérios” do Governo a “proibir eventos públicos” devido à pandemia de Covid-19., afirmou, sem se referir diretamente à manifestação de sábado contra o racismo.“Por muito nobres que sejam os motivos” das manifestações, afirmou, não se pode “estar a exigir aos partidos, aos setores da sociedade civil e empresarial que cumpram regras e haja outra parte da sociedade que se sinta impune e sem qualquer necessidade de cumprir regras”.Sobre a situação epidemiológica, Ventura alertou que a situação e números em Lisboa e Vale do Tejo representam um problema, que “pode vir a causar um retrocesso no desconfinamento” e que “desvalorizá-lo não é a melhor opção”.O que é preciso, defendeu o deputado do Chega, é, “com humildade, estudar o que se passa, identificar causas, e arranjar soluções, com humildade e sem preconceito ideológico”.O parlamentar do Chega defendeu que, Lisboa e Porto.

Iniciativa Liberal acusa Governo de incoerência

Já o Iniciativa Liberal acusou o Governo de incoerência quanto aos critérios exigidos aos cidadãos e aos políticos durante o desconfinamento, questionando por que razão Portugal, sendo um dos países “mais confinados”, não conseguiu ainda reduzir o número de novos casos de infeção.

“Há uma pergunta que nos assola na reunião de hoje que é ‘onde está o milagre português’. Somos o terceiro país mais confinado e só somos ultrapassados por um país em novos casos. Ou seja, não estamos desconfinados nem isto está controlado”, salientou Carla Castro, membro da comissão executiva do Iniciativa Liberal.