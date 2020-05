Covid-19. PCP contra ideia errada de confinamento obrigatório de idosos

O líder do PCP recusou esta tarde que "dever de especial atenção aos cidadãos com mais de 70 anos" signifique um “confinamento obrigatório” na pandemia de covid-19 e reclamou para o partido o mérito nos aumentos extraordinários das pensões.