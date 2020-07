Covid-19. Peregrinação a Meca muito reduzida e com medidas de precaução

Os dez mil peregrinos escolhidos são residentes na Arábia Saudita, uma vez que este ano não é permitida a participação de estrangeiros, a não ser que estes habitem no reino.Todos os participantes tiveram ainda de realizar uma quarentena de 14 dias antes de darem início à peregrinação e terão de o fazer novamente no final. Durante todo o ritual religioso será obrigatória a utilização de máscara.Cada um recebeu um estojo com pedras para o ritual de lapidação de Satã, desinfetantes, máscaras, um tapete de oração e o, a simples veste branca que todos os peregrinos devem usar no ritual.Também como medida de precaução,e que costuma ser tocada e beijada pelos participantes.Segundo as autoridades sauditas, foram deslocadas clínicas móveis e ambulâncias para enfrentar qualquer eventualidade na cidade sagrada.Os meios de comunicação estrangeiros não receberam autorização para acompanhar a celebração deste ano, tendo o Governo saudita decretado o controlo do acesso à cidade mais sagrada do Islão.

O Hajj é uma das cinco práticas mais importantes do Islão. Cada muçulmano com condições que o permitam deve participar pelo menos uma vez na sua vida neste ritual religioso.

Desde que a pandemia chegou à Arábia Saudita fez nesse país. Apenas no mês passado foi levantado o confinamento nacional que decorria desde março e que incluía o recolhimento obrigatório na maioria das cidades do reino.Apesar da pandemia, diversos fiéis consideram que a peregrinação será mais segura este ano, longe das multidões que provocam complicações logísticas e agravam os riscos de acidentes mortais.Num país onde o turismo religioso garante anualmente 12 mil milhões de dólares (cerca de 10,3 mil milhões de euros),, que já sofreu um recuo devido à queda dos preços do petróleo durante a pandemia.O país decidiu, por essa razão, adotar medidas de austeridade, triplicando o IVA, suspendendo os apoios sociais e impondo outros cortes orçamentais.As autoridades esperam agora recuperar as retribuições perdidas até ao próximo Hajj com a ajuda do regresso da Omra, pequena peregrinação que foi suspensa em março e que atrai mensalmente a Meca dezenas de milhares de fiéis, podendo decorrer em qualquer momento do ano.

