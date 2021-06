Covid-19. Pode ser preciso transferir doentes da região de Lisboa nas próximas semanas

O presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos admite que pode ser preciso transferir doentes da região de Lisboa e Vale do tejo para outras zonas do país nas próximas semanas. Há várias unidades de cuidados intensivos com mais de 80% das camas ocupadas com doentes covid.