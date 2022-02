Covid-19. Polícia canadiana dispersa e prende manifestantes na fronteira com os EUA

escreveu a Polícia de Windsor no Twitter. “Estão a ser rebocados veículos. Por favor, continuem a evitar esta área”, alertou a entidade.A Ponte do Embaixador é a mais utilizada para atravessar a fronteira entre Estados Unidos e o Canadá. Há cerca de uma semana que a passagem pela mesma estava a ser parcialmente bloqueada pelos manifestantes.Um juiz tinha já, mas nem todos cumpriram.Ao final da madrugada deste domingo, dois camiões e cerca de uma dúzia de pessoas estavam ainda a bloquear o acesso à ponte. A polícia acabou por dirigir-se ao local para os dispersar, chegando a fazer detenções.Já no sábado as autoridades tinham estado na área a persuadir os manifestantes a moverem os camiões e outros veículos usados para bloquear a ponte, mas esta continuou encerrada.A Ponte Ambassadorpelo que o bloqueio levou a perdas de milhões de dólares.

Apesar de os protestos nessa área terem agora sido interrompidos, na capital canadiana, Ottawa, as demonstrações continuam. As autoridades apontam para cerca de quatro mil participantes, algo que tem já acontecido nos últimos fins de semana.

Protestos fazem eco noutros países



Os protestos na ponte, em Otava e noutros lugares, fizeram eco fora do país, com inspiração semelhante, com, e o departamento de Segurança Interna dos EUA alertou que "os comboios de camiões" podem estar em andamento no país."O primeiro-ministro enfatizou que as passagens de fronteira não podem e não permanecerão fechadas, e que todas as opções estão na mesa", disse o seu gabinete, através de um comunicado, no sábado, depois de se reunir com altos funcionários.O autarca de Otava, Jim Watson,, onde centenas de camiões permaneceram em frente ao Parlamento e os manifestantes instalaram casas de banho portáteis do lado de fora do gabinete do primeiro-ministro.Na quinta-feira, os Estados Unidos ofereceram ajuda ao Canadá para acabar com o bloqueio das passagens na fronteira por manifestantes.A emissora pública do Canadá, CBC, referiu que, devido aos danos que estão a causar à economia.

c/ agências