Covid-19. Portugal arranca para ensaios clínicos com plasma de doentes curados

Foto: Lindsey Wasson - Reuters

A presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval, disse que Portugal está a pôr em prática ensaios com plasma de doentes recuperados, para já foram identificados 600 potenciais dadores.