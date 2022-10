Covid-19. Portugal com 7.340 casos e 46 mortes entre 11 e 17 de outubro

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se mais 761 casos de infeção, verificando-se ainda mais oito mortes na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 465 pessoas, mais 45 do que no mesmo dia da semana anterior, com 32 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais quatro.