Covid-19. Portugal com nove mortes e 2.112 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 708 pessoas, mais 27 do que no sábado, e, dessas, 152 estão nos cuidados intensivos, sendo mais sete do que no dia anterior.

O Norte é hoje a região com mais novos casos ativos (802) das últimas 24 horas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 657.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (cinco) e nas regiões Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma).