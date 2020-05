Covid-19. Portugal recicla abaixo do esperado em tempo de pandemia

Portugal está a reciclar abaixo do esperado por causa da pandemia de covid-19 e poderá falhar o cumprimento da diretiva europeia sobre resíduos que estipula metas de 50 por cento até 2022, como afirmou à Antena 1 Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus.Para aumentar a reciclagem do lixo, a coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus avança com propostas, desde logo a realização de campanhas junto da população.O Dia Internacional da Reciclagem assinala-se este domingo.