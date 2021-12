Covid-19. Portugal regista mais 6.334 casos e 16 mortes

Com os números agora divulgados , os totais acumulados de mortes e infeções, desde o início da pandemia, ascendem a 18.890 e 1.286.119, respetivamente.





Estão agora internadas 914 pessoas, mais 36 do que no domingo. Nas unidades de cuidados intensivos mantêm-se 150 doentes, menos um face aos dados do anterior boletim epidemiológico. O R(t) - indicador de transmissibilidade - é de 1,23 a nível nacional e no continente.



A incidência nacional é de 804,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. No continente é de 807,4.



O número de casos ativos aumentou em 3.895, para um total de 105.614. Já os contactos em vigilância subiram em 3.492, para 127.669.







Foram dadas como recuperadas mais 2.423 pessoas, para um total acumulado de 1.161.615.